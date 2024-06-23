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Хуркач о реванше со Зверевым: «В голове сидел тот матч в финале United Cup»

Хуркач о реванше со Зверевым: «В голове сидел тот матч в финале United Cup»

Хуберт Хуркач прокомментировал победу над Александром Зверевым в полуфинале в Галле – 7:6(2), 6:4. Поляк впервые обыграл Зверева (1:3 в личных встречах).

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