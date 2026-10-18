Сергей Лазарев и Анастасия Волочкова сняли примирительное видео на юбилее Николая Баскова. Это произошло после инцидента на красной дорожке в ноябре 2023 года.
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