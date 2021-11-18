Покидающий Черное море корабль Mount Whitney засняли с вертолета

Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney покидает Черное море после завершения операции и учений. Корреспонденту «Известий» удалось вплотную подлететь к кораблю на вертолете и заснять этот момент, о чем стало известно в четверг, 18 ноября.
Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney покидает Черное море после завершения операции и учений. Корреспонденту «Известий» удалось вплотную подлететь к кораблю на вертолете и заснять этот момент, о чем стало известно в четверг, 18 ноября.
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