Жители Финляндии с удовольствием купят электромобили. Если им доплатят

Размер государственной субсидии Финляндии на покупку электромобиля должен вырасти в три раза, считают 66% жителей Финляндии, 15 октября со ссылкой на результаты на результаты соцопроса Информационного центра автомобильного сектора Финляндии, сообщает телерадиокомпания YLE.