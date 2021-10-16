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Жители Финляндии с удовольствием купят электромобили. Если им доплатят

Жители Финляндии с удовольствием купят электромобили. Если им доплатят

Размер государственной субсидии Финляндии на покупку электромобиля должен вырасти в три раза, считают 66% жителей Финляндии, 15 октября со ссылкой на результаты на результаты соцопроса Информационного центра автомобильного сектора Финляндии, сообщает телерадиокомпания YLE.

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