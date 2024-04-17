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«Люблю я красивых мужчин»: о чем жалеет Лариса Лужина после четырех разводов

«Люблю я красивых мужчин»: о чем жалеет Лариса Лужина после четырех разводов

Лариса Лужина откровенно рассказала о своей личной жизни. Почему она жалеет, что ушла от второго мужа? Был ли у актрисы роман с Владимиром Высоцким? И какие отношения связывают ее с Александром Домогаровым? Зачем Лужина сдала единственного сына в интернат? И смог ли он простить поступок матери? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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