«Люблю я красивых мужчин»: о чем жалеет Лариса Лужина после четырех разводов

Лариса Лужина откровенно рассказала о своей личной жизни. Почему она жалеет, что ушла от второго мужа? Был ли у актрисы роман с Владимиром Высоцким? И какие отношения связывают ее с Александром Домогаровым? Зачем Лужина сдала единственного сына в интернат? И смог ли он простить поступок матери? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».