«Время пришло!»: в ударе по Украине российская армия задействовала самолеты «Судного дня»

Не умнее тебя. Лиха беда начало. Сколько по глупому погибло наших сыновей. Подсчитай и выставь виновным в этой бездарности. СВО нужно было проводить. Но не рассчитывать что российские войска на Украине будут встречать цветами и криками УРА. Бандеровцы с НАТО это самые злобные враги России на данный момент.

Александр Гребнев

Такие удары даже раз в неделю вынудят Киев выбросить белый флаг а страны что уськают клоуна на войну с Россией после таких ударов подумают если есть мозги начинать третью мировую войну хотя уже сейчас у них началась дрожь они действуют как лебедь рак и щука удачи вам и закупайте памперсы