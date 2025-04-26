Генерал рассказал, о чем говорит появление стратегической авиации в небе над Киевом Один из самых мощных по плотности комбинированный удар нанесла российская армия по тыловым военным объектам Украины.
«Время пришло!»: в ударе по Украине российская армия задействовала самолеты «Судного дня»
Комментарии
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Анатолий Рябенко
Не умнее тебя. Лиха беда начало. Сколько по глупому погибло наших сыновей. Подсчитай и выставь виновным в этой бездарности. СВО нужно было проводить. Но не рассчитывать что российские войска на Украине будут встречать цветами и криками УРА. Бандеровцы с НАТО это самые злобные враги России на данный момент.
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11 час.
Юрий Золотарев
Бандеропадаль должна СДОХНУТЬ!!! Ликвидировать на Планете бандеровскую гниль - святое, БОЖЬЕ дело!!
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9 час.
Александр Гребнев
Такие удары даже раз в неделю вынудят Киев выбросить белый флаг а страны что уськают клоуна на войну с Россией после таких ударов подумают если есть мозги начинать третью мировую войну хотя уже сейчас у них началась дрожь они действуют как лебедь рак и щука удачи вам и закупайте памперсы
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4 час.
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