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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дьяков о чемпионстве в Медиалиге в роли тренера после 2 матчей: «Можно книги писать, фильм снимать. Хочу остаться на Кубок России»

Экс-защитник «Ростова» и «Динамо» начал пятый сезон МФЛ в роли игрока в «Тандеме», однако клуб вылетел на стадии 1/4 финала.

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