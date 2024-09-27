В Госдуме отреагировали на извинения Пьянича: «Менять мнение ради финансов не считается зазорным на Западе»

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на переход в ЦСКА полузащитника Миралема Пьянича, который в 2022 году призывал отказаться от проведения товарищеского матча со сборной России.
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