Пермский каннибал, поедавший людей и собак, после колонии работал в приюте

Пермский каннибал Михаил Малышев, который поедал людей и собак, после 25 лет заключения вышел на свободу и работал в частном приюте для животных в Закамске, сообщили в РИА Новости со ссылкой на организацию.
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