Экипажи БМПТ «Терминатор» отработали навыки на полигоне в зоне СВО

На тыловых полигонах в зоне спецоперации экипажи боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» группировки войск «Центр» проходят интенсивную подготовку перед выполнением задач на Красноармейском направлении.
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