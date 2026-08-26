В Вологде пройдет I Фокинский фестиваль «Звездочка моя ясная»

В Вологде со 2 по 5 сентября пройдет Фокинский фестиваль «Звездочка моя ясная». Мероприятие станет одним из первых в рамках проекта Губернатора «Осень Русского Севера», передает пресс-служба регионального министерства культуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии