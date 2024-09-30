Йеменские хуситы сбили очередной американский беспилотник MQ-9 Reaper

Очередной американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper сбит над Йеменом, снова отличились «воздушные силы» движения «Ансар Алла».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В результате ракетного удара в Одессе ликвидирован командир корабля морской охраны
- В Биробиджане сотрудниками ФСБ задержан агент СБУ, готовивший диверсии на железной дороге
- «Саечка за испуг»: российский Су-35 заставил понервничать пилота американского истребителя, наблюдавшего за Ту-95МС в районе Аляски
Свежие комментарии