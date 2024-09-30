НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

21 подписчик

Йеменские хуситы сбили очередной американский беспилотник MQ-9 Reaper

Йеменские хуситы сбили очередной американский беспилотник MQ-9 Reaper

Очередной американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper сбит над Йеменом, снова отличились «воздушные силы» движения «Ансар Алла».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх