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В Череповецком районе произошло ДТП: погибли два человека

В Череповецком районе произошло ДТП: погибли два человека

В пятницу, 16 сентября, на 406 километре автодороги Сергиев Посад — Череповец произошло ДТП. Как сообщили в ГИБДД, 37-летний житель Череповецкого района на автомобиле "Рено-Логан" не справился с управлением, в результате чего выехал на встречку.

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