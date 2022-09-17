В Череповецком районе произошло ДТП: погибли два человека

В пятницу, 16 сентября, на 406 километре автодороги Сергиев Посад — Череповец произошло ДТП. Как сообщили в ГИБДД, 37-летний житель Череповецкого района на автомобиле "Рено-Логан" не справился с управлением, в результате чего выехал на встречку.