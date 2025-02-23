В Кемеровской области в преддверии Дня защитника Отечества 12 юных беловчан получили свой первый паспорт

Торжественная церемония вручения паспортов прошла на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Металлург» в Белове, где участников мероприятия поздравили сотрудники полиции, председатель Совета ветеранов города Татьяна Шадрина и представители Движения Первых.
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