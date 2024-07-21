Что определяет будущую стоимость российской валюты: анализ и прогнозы Ирэн ОрлонскаяНа следующей неделе на финансовых рынках ожидается значимое событие — заседание Центробанка, где будет обсуждаться ключевая ставка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии