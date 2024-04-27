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Военное обозрение

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Российский Telegram-канал: Член сборной Украины по рукопашному бою сбежал в Россию прямо с чемпионата Европы

Российский Telegram-канал: Член сборной Украины по рукопашному бою сбежал в Россию прямо с чемпионата Европы

Спортсмен в свое время участвовал в боевых действиях, столкнулся с нарушениями закона со стороны украинских националистов.

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