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Киты купили 39 154 BTC за неделю на фоне роста биткоина до $81 500

Киты купили 39 154 BTC за неделю на фоне роста биткоина до $81 500

Биткоин недавно поднялся до $81 500, а затем упал примерно до $79 000, что ознаменовало заметный рост по сравнению с уровнем 1 августа $62 229.

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