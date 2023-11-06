В Питере умер бывший муж Авдотьи Смирновой

Пара воспитывала сына Данилу Аркадий Ипполитов Фото: архив редакции Аркадий Ипполитов был одним из ведущих специалиста в области итальянского искусства XV–XVII веков, чей авторитет был признан во всем мире.
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