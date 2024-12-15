Изменение климата сделало перец чили менее острым

На более пресный вкус жгучего перца чили жалуются производители соусов и повара, пишет Bloomberg. Некоторые компании вынуждены сокращать производство, а ученые пытаются приспособить перец под новые климатические условияПерец чили теряет свою остроту из-за глобального потепления.
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