Business FM
MainЛЕНТАФИНАНСЫПОЛИТИКАОБЩЕСТВОПРАВОАВТОНЕДВИЖИМОСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 780 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Но,,,,,,! Низа какие визы Украину мы им не отдадим,это как минимум национальная безопасность,как максимум Укрпинамног...Россиянам чаще от...
  • Eduard
    Я давно предлона не области России присоединять,а членов ЕС!Россиянам чаще от...
  • Eduard
    Это визовый шантаж!Не ужелм они верят,что без Эйфелевойбашни жить не сможем?Россиянам чаще от...

Изменение климата сделало перец чили менее острым

Изменение климата сделало перец чили менее острым

На более пресный вкус жгучего перца чили жалуются производители соусов и повара, пишет Bloomberg. Некоторые компании вынуждены сокращать производство, а ученые пытаются приспособить перец под новые климатические условияПерец чили теряет свою остроту из-за глобального потепления.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх