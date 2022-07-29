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В Белом доме поддержали желание Лаврова выслушать Блинкена по обмену заключенными

В Белом доме поддержали желание Лаврова выслушать Блинкена по обмену заключенными

В Белом доме считают "хорошим сигналом" слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности выслушать предложения американской стороны по обмену заключенными, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.

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