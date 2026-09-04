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От развода до роли отчима: как Никита Пресняков строит новую жизнь в США с Кариной Филимоновой

От развода до роли отчима: как Никита Пресняков строит новую жизнь в США с Кариной Филимоновой

После переезда за океан жизнь музыканта и режиссёра Никиты Преснякова изменилась до неузнаваемости. За коротким отрезком времени уместились расставание с прошлым, финал восьмилетнего брака, поиск своего места в профессии и новые отношения.

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