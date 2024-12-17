Всему Головин: россиянин пытается помочь «Монако» в борьбе за золото

Намеченный на 18 декабря матч 16-го тура чемпионата Франции по футболу «Монако» — «Пари Сен-Жермен» станет одним из ключевых в европейском сезоне для российских легионеров — Александра Головина и Матвея Сафонова.
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