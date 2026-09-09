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Президент Федерации футбола Намибии: «Мы очень любим Россию и российский народ. Все наши звезды приедут на матч, встретиться с сильной европейской командой – честь»

Президент Федерации футбола Намибии Роберт Джоэл Шимоошили высказался о проведении товарищеского матча против сборной России.

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