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Вместе 6 лет: певец SHAMAN отметил годовщину супружества с Мартыновой

Вместе 6 лет: певец SHAMAN отметил годовщину супружества с Мартыновой

Вместе 6 лет: певец SHAMAN отметил годовщину супружества с Мартыновой Анастасия Андреева11 ноября 2023 года Ярослав Дронов, также известный как SHAMAN, и Елена Мартынова отметили шестую годовщину своего брака.

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