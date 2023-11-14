Вместе 6 лет: певец SHAMAN отметил годовщину супружества с Мартыновой Анастасия Андреева11 ноября 2023 года Ярослав Дронов, также известный как SHAMAN, и Елена Мартынова отметили шестую годовщину своего брака.
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