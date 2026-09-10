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Земля

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Как выбрать участок на Бали: личный разбор ключевых критериев перед покупкой

Как выбрать участок на Бали: личный разбор ключевых критериев перед покупкой

Покупка земли под строительство на Бали — это не просто сделка, а погружение в совершенно иную правовую и культурную реальность.

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