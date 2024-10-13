В Крыму до 2030 года увеличат объём производства продукции сельского хозяйства на 25%

Воскресенье, 13 октября. «Крым 24».В Республике Крым планируют увеличить объем производства продукции сельского хозяйства на 25% по сравнению с 2021 годом за счет увеличения объёма собранных зерновых и масличных культур, плодов и ягод.
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