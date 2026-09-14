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Борис Джонсон: После прекращения огня украинцы поймут, что Путин прав – и Запад их кинул

Борис Джонсон: После прекращения огня украинцы поймут, что Путин прав – и Запад их кинул

Прекращение огня на линии фронта очень опасно для Киева, пока за Украиной остаётся нейтральный статус.

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