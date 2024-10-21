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Руководитель арт-кластера «Таврида» рассказала о самых популярных направлениях

Руководитель арт-кластера «Таврида» рассказала о самых популярных направлениях

Руководитель арт-кластера «Таврида» рассказала о самых популярных направлениях«Топ, самое большое количество заявок, самое большое количество различных активностей и предложений по проектам, это традиционно музыка, кино, театральное искусство.

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