Дроны достанут до Сум: Подоляка рассказал о перспективах наступления ВС РФ

В Сумской области идут бои недалеко от приграничья, сообщает ИА DEITA.RU. Военный эксперт Юрий Подоляка в своем телеграм-канале сообщил, что кадры объективного контроля показали наличие позиций ВС РФ в южной части села Локня.
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