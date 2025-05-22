Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Дроны достанут до Сум: Подоляка рассказал о перспективах наступления ВС РФ

Дроны достанут до Сум: Подоляка рассказал о перспективах наступления ВС РФ

В Сумской области идут бои недалеко от приграничья, сообщает ИА DEITA.RU. Военный эксперт Юрий Подоляка в своем телеграм-канале сообщил, что кадры объективного контроля показали наличие позиций ВС РФ в южной части села Локня.

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