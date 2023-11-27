Чем возьмём русских на абордаж? Шлюпками? В Дании вскрылась постыдная тайна после приказа Запада устроить охоту на танкеры РФ

Добрый Мир
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Добрый Мир

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Комментарии
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Лев Добрый
Если старый маразматик пиндо-срании уйдёт в мир иной, что тогда будет ЕС? 😎😀👈👍
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16 час.

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