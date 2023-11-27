Чем возьмём русских на абордаж? Шлюпками? В Дании вскрылась постыдная тайна после приказа Запада устроить охоту на танкеры РФ

10K прочитали В последнее время наш гегемон стал так грозен… но лишь на словах! Почти все мировые эксперты предсказывали, что США не потянут даже двух конфликтов одновременно, в Восточной Европе и на Средиземном море, и это не говоря о том, что Китай тоже внимательно поглядывает, сильно ли увяз гегемон, и не пора ли делать свой шаг.