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Глава СНБО заявил о начале третьей мировой войны

Глава СНБО заявил о начале третьей мировой войны

Текущие события в мире прокомментировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

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Комментарии
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ВГ
Виталий Гладченко
Как это ни печально - но в принципе он прав! А что это - как не гибридная мировая война, когда 50 (!!!) государств не только поставляют военную продукцию и материалы в &quot;нэзалэжную&quot;, но и тысячами - своих бойцов и военных советников! А вот России - заметим! - никакой  военной помощи нет ни от кого! Ну, как же: Украина ведь ведёт ВОЙНУ с Россией, а РФ, видите ли - всего лишь &quot;специальную военную операцию&quot;, ну, что-то типа &quot;небольшой войнушки&quot; как, например, с весьма немногочисленными сомалийскими пиратами. Только вот эти &quot;украинские пираты&quot; исчисляются не тысячами, а миллионами, и в процессе этой &quot;незначительной войнушки&quot; (ну, &quot;сво ведь, а не настоящая война!&quot;) уже исчерпали не только свои огромные арсеналы оружия, доставшиеся им ещё от СССР, но и в значительной мере - боеприпасы всего НАТО! Интересная такая себе &quot;маленькая войнушка&quot; (извините, даже не &quot;войнушка&quot;, а вообще - сво) получается! С одной стороны (украинской) - полноценная война, да ещё и с беспрецедентной и всесторонней военной помощью НАТО, практически уже прямо переходящей почти в мировую войну против России, а с другой (российской) - якобы некая &quot;незначительная войнушка&quot; (ну &quot;сво&quot; ведь, а никакая это не война!). А раз СВО - то никакого военного положения, никакого жёсткого утихомиривания вконец обнаглевших мигрантов на территории воюющей страны по законам военного времени. Ведь раз нет войны - нет и законов военного времени. А все многочисленные теракты на всей территории РФ - вплоть до Дальнего Востока - это тогда всего лишь &quot;детские шалости&quot;. Ведь мирное-то время, хоть и идёт где-то там некое &quot;сво&quot; - чё &quot;париться&quot;-то!?
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