Глава СНБО заявил о начале третьей мировой войны

ВГ

Виталий Гладченко

Как это ни печально - но в принципе он прав! А что это - как не гибридная мировая война, когда 50 (!!!) государств не только поставляют военную продукцию и материалы в "нэзалэжную", но и тысячами - своих бойцов и военных советников! А вот России - заметим! - никакой военной помощи нет ни от кого! Ну, как же: Украина ведь ведёт ВОЙНУ с Россией, а РФ, видите ли - всего лишь "специальную военную операцию", ну, что-то типа "небольшой войнушки" как, например, с весьма немногочисленными сомалийскими пиратами. Только вот эти "украинские пираты" исчисляются не тысячами, а миллионами, и в процессе этой "незначительной войнушки" (ну, "сво ведь, а не настоящая война!") уже исчерпали не только свои огромные арсеналы оружия, доставшиеся им ещё от СССР, но и в значительной мере - боеприпасы всего НАТО! Интересная такая себе "маленькая войнушка" (извините, даже не "войнушка", а вообще - сво) получается! С одной стороны (украинской) - полноценная война, да ещё и с беспрецедентной и всесторонней военной помощью НАТО, практически уже прямо переходящей почти в мировую войну против России, а с другой (российской) - якобы некая "незначительная войнушка" (ну "сво" ведь, а никакая это не война!). А раз СВО - то никакого военного положения, никакого жёсткого утихомиривания вконец обнаглевших мигрантов на территории воюющей страны по законам военного времени. Ведь раз нет войны - нет и законов военного времени. А все многочисленные теракты на всей территории РФ - вплоть до Дальнего Востока - это тогда всего лишь "детские шалости". Ведь мирное-то время, хоть и идёт где-то там некое "сво" - чё "париться"-то!?