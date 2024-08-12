В Тазовском День коренных народов мира отметили фестивалем «Искры очага»

В Тазовском в День коренных народов мира прошел районный фольклорный фестиваль «Искры очага». Мероприятие ежегодное: со сцены звучат национальные песни, предания, тазовчане делятся историями своих семей, демонстрируют таланты в конкурсе декоративно-прикладного искусства, разыгрывают театрализованное представление по мотивам национальных сказок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии