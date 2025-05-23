О ужас, пиво вызывает РАК! 🙈🙈🙈 Учёные проверили 95% пенного в мире и нашли «вечные» химикаты, которые НИКАК не разлагаются и уничтожают организм.
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О ужас, пиво вызывает РАК! 🙈🙈🙈 Учёные проверили 95% пенного в мире и нашли «вечные» химикаты, которые НИКАК не разлагаются и уничтожают организм.