В Кураховке пьяные солдаты ВСУ убили мирных жителей: «Стреляли в глаза»

МОСКВА, 17 марта, ФедералПресс. Жительница поселка Кураховка в Донецкой Народной Республике рассказала об инциденте, в результате которого два молодых человека стали жертвами украинских военнослужащих, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.
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