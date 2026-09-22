Брюссель попал в свою ловушку. Фридман и Усманов могут запустить волну выхода россиян из-под санкций

Один заставил ЕС оправдываться в суде, другой нашел политических союзников. Теперь по их схеме могут пойти другиеЕвросоюз может снять санкции с Михаила Фридмана и Алишера Усманова, чтобы не потерять весь список почти из 3 тысяч человек, компаний и организаций.
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