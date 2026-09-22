Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

692 подписчика

Брюссель попал в свою ловушку. Фридман и Усманов могут запустить волну выхода россиян из-под санкций

Брюссель попал в свою ловушку. Фридман и Усманов могут запустить волну выхода россиян из-под санкций

Один заставил ЕС оправдываться в суде, другой нашел политических союзников. Теперь по их схеме могут пойти другиеЕвросоюз может снять санкции с Михаила Фридмана и Алишера Усманова, чтобы не потерять весь список почти из 3 тысяч человек, компаний и организаций.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым