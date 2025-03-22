Михалков заявил, что не готов снять фильм о Донбассе, но поддержал такие проекты

Режиссер Никита Михалков заявил, что не готов взяться за съемки фильма о Донбассе, но активно поддерживает подобные инициативы, в том числе проекты студентов своей Академии кинематографического и театрального искусства.
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