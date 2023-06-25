Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

109 подписчиков

«Истанбулспор» хотел подписать Лунева, но не смог из-за запросов вратаря по зарплате

По данным Sport24, переход не состоялся из-за запросов голкипера по зарплате. Данную информацию прокомментировал главный тренер турецкого клуба Фатих Текке.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх