«Истанбулспор» хотел подписать Лунева, но не смог из-за запросов вратаря по зарплате

По данным Sport24, переход не состоялся из-за запросов голкипера по зарплате. Данную информацию прокомментировал главный тренер турецкого клуба Фатих Текке.
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