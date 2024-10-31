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Прогноз погоды в Крыму на 31 октября

Прогноз погоды в Крыму на 31 октября

Прогноз погоды в Крыму на 31 октябряВ Симферополе +15 и небольшой дождьВ Севастополе +17 и небольшой дождьВ Евпатории +17 и небольшой дождьВ Черноморском +17 и небольшой дождьВ Джанкое +18 и пасмурноВ Ялте +18 и небольшой дождьВ Алуште +18 и небольшой дождьВ Керчи +16 и небольшой дождьЧитать подробнее>>> .

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