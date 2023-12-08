Предприятие из Балашихи стало одним из лучших экспортеров Подмосковья

РИАМО - 8 дек. ООО «Фрэш кофе» - один из крупнейших поставщиков свежеобжаренного кофе в России. Компания заняла 2 место в номинации «Экспортер года Московской области в сфере услуг» среди малых и средних предприятий по результатам за 2022 год, сообщается на сайте администрации горокруга Балашиха.