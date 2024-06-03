Тренер «Зенита» Паскуаль — главный претендент на пост в «Барселоне»

Хавьер Паскуаль в скором времени может покинуть «Зенит». Руководство «Барселоны» склоняется к тому, чтобы уволить с поста главного тренера команды Роджера Гримау, под руководством которого каталонцы уступили мадридскому «Реалу» в полуфинальной серии плей-офф чемпионата Испании со счетом 0-3.