Генерал-лейтенант Греков: дожди приведут к паузе в боевых действиях в зоне СВО

Из-за периода дождей активные действия в зоне проведения специальной операции могут приостановиться. Об этом сообщил генерал-лейтенант заместитель командующего группировкой российских войск «Восток» Роман Греков, его слова привел ТАСС.
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