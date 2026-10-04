Страна и люди
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Страна и люди

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Раскрыта личность пилота, пытавшегося разбить самолет Flydubai. Экстремист и женоненавистник

Раскрыта личность пилота, пытавшегося разбить самолет Flydubai. Экстремист и женоненавистник

ABC News: самолет Flydubai пытался разбить гражданин Омана аль-ХаммамиХамам Аль‑Хаммамиnewsbytesapp.com По предварительной информации, пилотом, который пытался разбить самолет Flydubai, оказался Хамам аль-Хаммами — гражданин Омана, сообщает ABC News.

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