NYT: ВСУ получили от США и Британии спутниковые снимки Курской области

Вооружённые силы Украины после вторжения в Курскую область получили от Соединённых Штатов и Великобритании спутниковые снимки и другую информацию о регионе, чтобы отследить переброску российских подкреплений.
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