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В ХМАО спустя 20 лет задержан подозреваемый в жестоком убийстве из-за денег

Следственный комитет задержал 54-летнего жителя Октябрьского района, который подозревается в жестокой расправе над знакомым в 2006 году.

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