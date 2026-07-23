Футболист умер во время матча в России

Вратарь футбольной команды «Союз инженеров» Алексей Майоров умер во время матча во Владимире. Об этом сообщается на странице Владимирской городской федерации футбола, пляжного футбола, мини-футбола и футзала во «ВКонтакте».
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