Каким быть миру в Закавказье: Востоковед Супонина о выборе, который стоит перед властями Армении

Сегодня в Нахичевани планируется встреча Эрдогана и Алиева Игорь Плюснин На фото: президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева направо) (Фото: Михаил Метцель/ТАСС) Материал комментируют: Елена Супонина Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым сегодня, 25 сентября, в Нахичевани намерен обсудить предложенную Анкарой встречу лидеров России, Турции, Азербайджана и Армении.