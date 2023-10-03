БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Каким быть миру в Закавказье: Востоковед Супонина о выборе, который стоит перед властями Армении

Каким быть миру в Закавказье: Востоковед Супонина о выборе, который стоит перед властями Армении

Сегодня в Нахичевани планируется встреча Эрдогана и Алиева Игорь Плюснин На фото: президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева направо) (Фото: Михаил Метцель/ТАСС) Материал комментируют: Елена Супонина Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым сегодня, 25 сентября, в Нахичевани намерен обсудить предложенную Анкарой встречу лидеров России, Турции, Азербайджана и Армении.

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