Овечкин о борьбе "Вашингтона" за плей-офф НХЛ: мы продолжим сражаться

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Калгари Флэймз" высказался о борьбе "столичных" за попадание в плей-офф.