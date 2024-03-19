Овечкин о борьбе "Вашингтона" за плей-офф НХЛ: мы продолжим сражаться

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Калгари Флэймз" высказался о борьбе "столичных" за попадание в плей-офф.
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