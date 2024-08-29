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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Из-за ошибочных представлений о дислексии у специалистов может возникнуть риск постановки неправильного диагноза детям

Согласно новому исследованию, проведённому Даремским университетом (Durham University) в сотрудничестве с Национальным тайваньским педагогическим университетом (National Taiwan Normal University), специалисты, оценивающие трудности обучения у детей, часто имеют неверные представления о дислексии.

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