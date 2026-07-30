БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Дожили, нас поучает лидер, который просрал свою страну за три дня»: в России отреагировали на слова Токаева о «заморозке» СВО

«Дожили, нас поучает лидер, который просрал свою страну за три дня»: в России отреагировали на слова Токаева о «заморозке» СВО

В России отреагировали на слова Токаева о «заморозке» СВО Стоп-кадр видео на Кремлин ру Президент Казахстана на встрече с российским лидером в Омске прямо заявил об отказе выступить в роли посредника между сторонам конфликта - РФ и Украиной.

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Комментарии
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ВС
Владимир Соловьев
Казахстан, да Белоруссия то же, фактически стали провинциями Китая.
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1 м.