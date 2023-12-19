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Беленький – об отношении к россиянам в Италии: «Сейчас мы не понимаем, что нас ненавидят. Там ад»

Беленький – об отношении к россиянам в Италии: «Сейчас мы не понимаем, что нас ненавидят. Там ад»

– Что будет с российским боксом после Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева? – Будущее за Альбертом Батыргазиевым – очень интересным боксером.

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